الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسفاز فريق الباطن على نظيره الشباب بهدف دون رد اليوم على ملعب التعليم بحفر الباطن في افتتاح الجولة الـ 14 من دوري البراعم لكرة القدم تحت 15 عامًا.ورفع الباطن رصيده لـ 17 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الشباب عند 19 نقطة في المركز الخامس.وتستكمل منافسات الجولة غدًا الجمعة بإقامة 4 لقاءات تجمع الهلال مع الاتحاد، والنصر مع الاتفاق، والعمران مع القادسية، والأهلي مع الوطن، واللواء مع الفتح.ويستقبل الهلال المتصدر بـ 34 نقطة ضيفه الاتحاد السادس بـ 18 نقطة، فيما يواجه النصر السابع بـ 17 نقطة على ملعبه ضيفه الاتفاق الرابع بـ 24 نقطة ، ويحل الفتح الثاني بـ 34 نقطة ضيفًا على اللواء الحادي عشر بـ 9 نقاط على ملعب نادي الجبلين.ويحتضن ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة العمران الثاني عشر برصيد نقطة واحدة أمام ضيفه القادسية العاشر بـ 7 نقاط، فيما يواجه الأهلي الثالث بـ 29 نقطة على ملعبه ضيفه الوطن الثامن بـ 17 نقطة.// انتهى //17:52ت م0206