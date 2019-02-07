المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة في ملتقى "بيبان المدينة" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك خلال الفترة من 2 - 4 /6/ 1440هـ الموافق 7 - 9 /2/ 2019م، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.وأكد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن مشاركة الهيئة في ملتقى "بيبان المدينة" تأتي دعماً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة السياحية بالمنطقة، التي حرصت الهيئة في استراتيجيتها العامة المعتمدة عام 2005م على دعم أصحاب تلك المنشآت، مبيناً أن الهيئة وقعت عدداً من اتفاقيات التعاون الداعمة لأنشطة المنشآت السياحية الصغيرة منها والمتوسطة.وأشاد المدني بما تشهده المنطقة من تعزيز لبرامج التوطين ودعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي المجالات المرتبطة بمثل تلك المشروعات التي تنعكس في المتابعة المستمرة من قبل سمو أمير المنطقة, وسمو نائبه، معرباً عن شكره وتقديره لهما لما يلقاه أبناء المنطقة من دعم وتشجيع دائم، مؤكداً أن ملتقى بيبان المدينة سيسهم في تعزيز نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة في مجال الاستثمار السياحي وسيكون داعماً لها.وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا الملتقى تأتي من خلال معرض مصاحب يتضمن عرض مسارات التمويل عبر المبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني التي تحقق رؤية المملكة 2030م، حيث تتمثل المبادرة الأولى ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية مع وزارة المالية، إلى جانب المبادرة الثانية المتمثلة بتأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك التجارية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي عملت عليها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، حيث تحتوي على دراسات جدوى اقتصادية لتمكين الرياديين المحتملين من الدخول والاستثمار في القطاع السياحي.وسيشكل هذا الملتقى، فرصة لرواد الأعمال والمهتمين بالقطاع، الأمر الذي سيقود الى آفاق ومراحل أعلى في عالم الأعمال والمشروعات المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع أن يشهد الملتقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات المتوسطة.// انتهى //17:52ت م0207