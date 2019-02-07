الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر, بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم, السفير الفرنسي المعتمد لدى اليمن كريستيان تيستو.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, والقضايا ذات الاهتمام المشترك, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //17:52ت م0208