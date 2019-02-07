الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستستكمل مساء غدٍ ، مباريات الجولة الـ 19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاءين .ويلتقي الفيحاء بنظيره الاتفاق على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ويأتي الاتفاق في المركز السابع وفي رصيده 26 نقطة ، مقابل 15 نقطة للفيحاء الـ 14 .وفي المواجهة الثانية يستضيف الباطن الثالث عشر بـ 18 نقطة فريق الهلال المتصدر برصيد 43 نقطة ، متقدماً بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف ، الذي حسم مباراته أمام القادسية أمس 3 - 1 ، ورفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني .وتختتم الجولة بعد غدٍ بثلاث مباريات ، يلتقي في الأولى، الرائد مع الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، ويمتلك الرائد 23 نقطة في المركز العاشر ، مقابل 28 نقطة للوحدة سادس الترتيب ، ويستضيف الفتح الحادي عشر برصيد 22 نقطة بملعبه فريق الشباب ، الثالث وفي رصيده 34 نقطة ، ويلتقي الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية فريق التعاون في أخر مباريات الجولة ، إذ يملك الاتحاد 13 نقطة في المركز الخامس عشر ، بينما لدى التعاون 29 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //18:56ت م0224