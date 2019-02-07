الصياهد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم ، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية، فعاليات التحكيم لليوم الثالث بعرض فئة الفحل وإنتاجه في لون "الشقح"، بمشاركة ستة فحول وإنتاجها أمام أعضاء لجنة التحكيم في الميدان.و تعرض غدًا ستة فحول وإنتاجها مشاركة في لون "الوضح" أمام لجنة التحكيم النهائية، التي على ضوئها تُمنح المراكز النهائية للمشاركين.واستبعدت اللجنة المشارك السابع بسبب السن، وتم منح المشارك فرصة للتبديل ولعدم الجاهزية قرر الانسحاب.من جهة أخرى، استقبلت لجنة التحكيم الأولية الفحول وإنتاجها في لون "الصفر" المشاركة في المهرجان، حيث لم تسجل حالة استبعاد، وتم تسجيل فقط حالة واحدة مخالفة للسن وتم استبدالها حسب التعليمات.يذكر أن نتائج فئة الفحول وإنتاجها يتم إعلانها بعد انتهاء فحص الـ "DNA"، الذي يثبت أن الإنتاج يعود إلى الفحل المشارك، في حين بلغ إجمالي عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة 1083 مشاركًا، و 23,516 متنًا.// انتهى //18:58ت م0225