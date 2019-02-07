الدمام 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسزار وفد من غرفة الشرقية، أمس، مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، وتجول داخل أقسام ووحدات المركز، وستمعوا إلى شرح مفصل لمجمل الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وبتعدد أماكن تقديم هذه الخدمات لهم، التي تتنوع بين المركز والمنزل من خلال عدد من الأقسام والبرامج.واطلع الوفد على قسم التأهيل المهني ومقابلة المتدربين والوقوف على مستواهم التدريبي ، كما تم الاطلاع على منتوجهاتهم في عدد من البرامج التدريبية.وأشار المركز إلى أن هذه الزيارة فتحت آفاق جديدة لعملية تأهيلهم وتوظيفهم في سوق العمل ،وعرض قدراتهم ، كما تم التعرف على الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للمستفيدين داخل المركز والتي تتنوع بين العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والتمريض والخدمات الاجتماعية والنفسية.واختتمت الزيارة بكلمة شكر من إدارة المركز على هذه المبادرة كما أثنى الزائرين على الخدمات المقدمة وتنوعها تحت مظلة الوزارة، مقدمين شكرهم وثنائهم على ما شاهدوه، داعين الله سبحانه للقائمين على هذا العمل الإنساني بالعون والقبول .// انتهى //19:12ت م0229