الرياض 2 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 فبراير 2019م واستحل جمعية الناشرين السعوديين ضيف شرف في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019 بجناح خاص للكتاب السعودي بمشاركة دور نشر سعودية.وسيضم الجناح لمحة عن رحلات تجار الإبل (العقيلات) بين المملكة العربية السعودية والعراق، الذي يستعرض أكثر من 300 وثيقة وصورة عن شخصيات سعودية قامت برحلات تجارية بين البلدين.ويشهد الجناح فعاليات ثقافية وأمسيات شعرية يشارك فيها مثقفون ومثقفات سعوديون للحديث عن العلاقات الثقافية السعودية ـ العراقية.// انتهى //19:16ت م0232