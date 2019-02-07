لندن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسقررت لجنة السياسات المالية التابعة لبنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير.ووفقًا لبيان البنك المركزي اليوم، صوتت اللجنة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.75 بالمئة للشهر السادس على التوالي.وأوضح البيان أن الخطوة تأتي تماشيًا مع خطة البنك للمحافظة على معدلات التضخم في المملكة المتحدة عند معدلات أقل من 2 بالمئة خلال العام.// انتهى //19:17ت م0234