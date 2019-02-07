السيح 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالخرج الأربعاء القادم اللقاء التعريفي بـ " منظومة التجارة والاستثمار " وذلك في مقر الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح.ويتناول اللقاء الآفاق المستقبلية أمام رجال وسيدات الأعمال في مدينة السيح وفِي مراكز وقرى المحافظة ، من خلال تعريفهم بالمنظومة والتحديثات الجديدة ، وأبرز المهام والخدمات والأهداف التي تسعى لها كل جهة.ويشهد اللقاء حضور ممثلين عن وزارة التجارة والإستثمار ، والهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للملكية الفكرية ، ولجنة المساهمات العقارية .يذكر أن منظومة التجارة والاستثمار تشارك في لقاءات متعددة مع رجال وسيدات الأعمال ، ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة لاطلاعهم على مبادراتها والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم لتطوير الأعمال إلى الأهداف الاستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.19:20ت م0236