طرابلس 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، على هامش أعمال اجتماع المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.وتناول اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافةً إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة.وتبادل الجانبان وجهات النظر اتجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.وأكد سيالة على أهمية استمرار الالتزام وبذل الجهود في القضاء على الإرهاب، وفق نهج شامل لايركز فقط على العمل العسكري بل على أهمية التعاون في مجال بناء قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات، إضافة إلى إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجال بناء قدرات أجهزة المخابرات والشرطة والجيش في مجال مكافحة الإرهاب.وأشار وزير الخارجية إلى أن حكومة الوفاق تؤكد على توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم ليبيا في إنجاح مسارها الانتقالي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفق نهج موحد ومنسق يحفظ سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، والحدّ من التدخلات السلبية الخارجية، الأمر الذي يعزز من فعالية جهودها في مكافحة الإرهاب.// انتهى //19:43ت م0238