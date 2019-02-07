جيزان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم, المستودعات المركزية التابعة للإدارة.واستمع الدكتور الأحوس خلال الجولة لشرح مفصل عن خطة إدارة المستودعات ومحتوياتها وآلية العمل ومهام الموظفين، مشيدًا بالتنظيم التقني ومنظومة العمل التي تنتهجها إدارة المستودعات وسرعة الإنجاز والتي أسهمت في دعم الميدان واستقراره وإنجاح انطلاقة العام الدراسي وتوفير كافة احتياجاته، مؤكدًا أن النجاح لا يحسب لفرد ولا لقسم ولا لإدارة بل لتعليم ⁧‫جازان‬⁩ وللمنطقة عمومًا، متمنيًا للجميع مواصلة التميز والنجاح.بدوره أكد مدير إدارة المستودعات المركزية علي مجممي جاهزية منسوبي المستودعات وبدء فرق العمل واللجان استعدادًا للعام القادم لضمان الانطلاقة الناجحة والمتميزة، معبرًا عن شكره وتقديره لزملائه موظفي إدارة المستودعات على جهودهم.وفي ختام الجولة كرّم مدير تعليم جازان منسوبي إدارة المستودعات وإدارة مراقبة المخزون والمقررات الدراسية, مثمنًا للجميع جهودهم في خدمة التعليم بالمنطقة.// انتهى//20:39ت م0243