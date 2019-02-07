لندن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 1.93 % ليصل عند مستوى 3150.76 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 302.70 نقطة ليصل مستوى 11022.02 نقطة، فيما سجل مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي خسارة بمقدار 162.60 و6.13 نقطة على الترتيب.// انتهى //20:54ت م0248