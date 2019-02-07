اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع
الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
لندن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 1.93 % ليصل عند مستوى 3150.76 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 302.70 نقطة ليصل مستوى 11022.02 نقطة، فيما سجل مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي خسارة بمقدار 162.60 و6.13 نقطة على الترتيب.
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