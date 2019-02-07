القطيف 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسشارك مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم في برنامج "صديق ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تنظمه وحدة النشاط الطلابي التابع لمكتب التعليم بمحافظة القطيف, بمشاركة إدارات المدارس والإدارة الكشفية بالمنطقة الشرقية وعدد من الطلاب التابعين للفرقة الكشفية وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك بكورنيش القطيف.وضم البرنامج ركنًا تعريفيًّا بمكتب العمل في القطيف للرد على استفسارات المشاركين بشأن أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم توضيح المادة (10) للزوار المتسائلين عن الحقوق والواجبات للموظف، حيث أصدرت لائحة تنفيذية معدلة لنظام العمل.وأكد مدير مكتب العمل عبدالكريم آل طه أن الوزارة تسعى دائمًا بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات لإبراز دور قطاع العمل بالاهتمام في ذوي الاحتياجات الخاصة بدمجهم بسوق العمل.يُذكر أن الوزارة أكدت على شرط احتساب الشخص من ذوي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، على أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تبين نوع ودرجة الإعاقة، وأن تتوافق مهمات الوظيفة وطبيعتها التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع إعاقته ودرجتها.// انتهى //20:57ت م0249