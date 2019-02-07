الباحة 02 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 07 فبراير 2019م واسوزعت جمعية البر الأهلية ببلجرشي وبتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة , أمس كسوة الشتاء على 905 طلاب وطالبات لدى الجمعية بمدارس المحافظة.وأكد الأمين العام للجمعية علي الرفيدي أن مشروع كسوة الشتاء يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية للطلاب والطالبات من أبناء المحافظة وتسليمهم كوبونات شراء من أحد المراكز التجارية ببلجرشي وهي عبارة عن مشتريات بقيمة 400 ريال لجميع الفئات, لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من الملابس الشتوية وإدخال الفرح والسرور في قلوب أبنائنا الطلاب والطالبات.//انتهى//21:29ت م0254