عرعر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي مؤخرًا, محاضرةً بعنوان "دور الأسرة في حماية أفرادها من الانحراف الفكري"، وذلك بالنادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية.وتحدث معاليه عن المسؤولية المناطة بالأسرة لكونها اللبنة الرئيسة في بناء الإنسان ودورها تجاه هذه المسؤولية, والطرق الصحيحة والسليمة في التعامل والتعاطي مع ما يدور في محيطها، وبيّن دور الأب وما يجب عليه نحو أفراد أسرته, وكذلك دور الأم في التربية والتوجيه والمتابعة لأفراد أسرتها, وختم بدور الحكومة بجميع مؤسساتها والهيئات والمؤسسات المعنية في التوعية والإرشاد الأسري في دعم الأسرة والمساهمة في إصلاح الفرد والجماعة.// انتهى //21:31ت م0255