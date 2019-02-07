عدن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 32.8 مليون دولار تلبيةً لمطالب الحكومة اليمنية والاحتياجات الملحة لليمن لمعالجة الوضع الإنساني.وتتضمن المساعدات اليابانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات اليابانية غير الحكومية في مقدمتها تقديم المواد الغذائية الطارئة، ومعالجة وضع النازحين اليمنيين واللاجئين من الخارج، وتوفير المدخلات الزراعية وفرص الدخل وتدريب مهني للشباب والنساء، وبناء قدرات أخصائيي الطب.وأكدت اليابان استمرارها في تقديم العون لليمنيين الذين يعيشون في ظروف صعبة من خلال حزمة المساعدات، إضافة إلى منحتها لاستعادة قدرتهم على الإنتاج الزراعي بـ 8 ملايين دولار و منحتها الغذائية الطارئة بـ 12مليون دولار، تم الإعلان عنهما مطلع العام الجاري 2019.// انتهى //21:33ت م0256