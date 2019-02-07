الباحة 02 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 07 فبراير 2019م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بالباحة ممثلة بإدارة الصحة المدرسية للبنات اليوم, محاضرة تثقيفية توعوية عن سرطان الثدي, بحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات نوال الدرمحي, ومديرات الإدارات النسائية, والمشرفات التربويات, وقائدات المدارس, والمرشدات الصحيات, وذلك بمسرح الإدارة.واستُهلت المحاضرة بكلمة لرئيسة وحدة البرامج الصحية المدرسية مريم عبدالرحمن الغامدي، حيث رحبت بالحضور وأوضحت أن المحاضرة تهدف إلى التوعية بأكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء وهو سرطان الثدي كما تشير الدراسات والإحصائيات الحديثة.عقب ذلك ألقت الدرمحي كلمة بينت فيها أهمية مثل هذه المحاضرات والحملات التوعوية التي تنظمها وزارة الصحة، وأكدت أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وفي نهاية كلمتها شكرت الجهات المنظمة والمشاركة في المحاضرة.ثم بدأت أخصائية طب الأسرة بإدارة الصحة العامة بالباحة الدكتورة مها الرفاعي محاضرتها ، مشيرة إلى أهمية الفحص والكشف من أجل التشخيص والتدخل المبكر للعلاج, والتوعية بمرض سرطان الثدي وأعراضه وعوامل خطورته ، وكيفية التدخل المبكر وعمل أشعة بالماموجرام للاكتشاف المبكر للمرض .وعرضت الرفاعي بعد ذلك في فيديو توضيحي طرق الكشف المبكر عن المرض ، كما أكدت على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة بخصوص المرض .وفي ختام المحاضرة فتح باب النقاش والأسئلة من قبل الحاضرات, كما تم توزيع مطويات تثقيفية عن سرطان الثدي والأغذية الصحية .//انتهى//21:54ت م0258