عمّان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستغلب فريق الأهلي على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 26 نقطة في المركز الأول.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الحسين إربد و البقعة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الحسن الدولي، ليرفع الحسين إربد رصيده بهذا التعادل إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما رفع البقعة رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.//انتهى//23:17ت م0267