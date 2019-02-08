عمّان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستواصلت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان ، اجتماعات اللجنة الإشرافية الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل، إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تعرقل الاجتماعات بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين.وأوضح في تصريح صحفي أنه لم يتم الكشف عن أي تقدم يذكر خلال الاجتماعات في ظل تعنت المليشيا الانقلابية ورفضها الاعتراف بآلاف المعتقلين في سجونها، ومن بينهم اسمان من الأربعة أسماء الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.وعقدت اللجنة الفرعية الخاصة بملف الجثامين والمفقودين، اجتماعًا مشتركًا بحضور ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلاله الاتفاق على تسليم جميع الجثث على دفعات، كما تم مناقشة مقترحات آليات التسليم، على أن تستمر اجتماعات اللجنة إلى غد الجمعة.//انتهى//00:07ت م0269