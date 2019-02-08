حفر الباطن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأقر مجلس إدارة غرفة حفرالباطن اليوم تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة خلال الدورة الثالثة التي من شأنها الوقوف على المعوقات التي تواجه هذه القطاعات وبذل جميع السبل لتذليلها مع الجهات المعنية بما يسهم مساهمة فاعلة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال بالمحافظة.وشملت اللجان " اللجنة التجارية واللجنة الصناعية ولجنة المقاولات ولجنة النقل ولجنة السياحة ولجنة ريادة الأعمال واللجنة العقارية ولجنة التعليم الأهلي ولجنة معارض السيارات ولجنة سيدات الأعمال".وأوضح رئيس غرفة حفرالباطن رفيدان بن دمخ المطيري أن مجلس الإدارة حرص عند إقرار تشكيل هذه اللجان بأن تكون فاعلة ، من حيث الوقوف على العديد من المعوقات والمشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات والمبادرات التي من شأنها تنمية وتطوير هذه القطاعات بشكل عام وقطاع الأعمال بشكل خاص .ولفت النظر إلى أن غرفة حفرالباطن هي الممثل الرئيس للقطاع الخاص بالمحافظة وأن أحد الأدوار الرئيسية للغرفة هو حماية مصالح أصحاب الأعمال والوقوف على مشاكلهم ونسعد في غرفة حفرالباطن بتلقي أي اقتراحات أو مبادرات من شأنها النهوض بقطاع الأعمال.// انتهى //00:47ت م0273