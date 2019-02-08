الرباط 02 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 07 فبراير 2019 واسانطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة 25 للمعرض الدولي للكتاب والنشر الذي سيستمر إلى 17 فبراير الجاري، بمشاركة حوالي 700 عارض من 40 دولة، سيقدمون للجمهور أكثر من 128 ألف عنوان في مختلف العلوم والمعرفة.وتشارك المملكة في المعرض، الذي افتتحه رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، بجناح مساحته 196 مترًا مربعًا، ويضم نحو 1000 عنوان للعديد من الجهات الحكومية.ويتضمن الجناح عرض أشرطة تاريخية ووثائقية عن المملكة في الماضي والحاضر، وعن مسار توسعة الحرمين الشريفين، وتعريفًا بالسياحة والآثار السعودية، بالإضافة إلى ركن خاص للتعريف برؤية 2030.ويشمل الجناح السعودي أيضًا ركنًا خاصًّا بالطفل تعرض فيه مجموعة من القصص والكتب التعليمية، والخط العربي والفنون التشكيلية، وركنًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة.وسيعرف الجناح الذي دشنه الملحق الثقافي بالمغرب مساعد بن أحمد الجراح تنظيم ندوات فكرية وملتقيات ثقافية، وتقديم إصدارات جديدة، وقراءات شعرية، كما سيتم تسليم عدة جوائز ثقافية منها جائزة "الأركانة العالمية للشعر"، وجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، علاوة على جائزة القراءة.// انتهى //00:59ت م0274