عمّان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، على هامش زيارته للولايات المتحدة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وعددًا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب.//انتهى//01:05ت م0275