سياسي/ وزير الخارجية الأردني يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي
الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
عمّان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، على هامش زيارته للولايات المتحدة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وعددًا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب.
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