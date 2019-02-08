نيويورك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض بشأن مخاوف من أن الولايات المتحدة والصين قد لا يكون بمقدورهما التوصل لاتفاق بشأن التجارة بحلول مهلة أول مارس، وهو ما أذكى القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 220.77 نقطة، ما نسبته 0.87 في المئة، ليصل عند مستوى 25169.53 نقطة، في حين انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94 في المئة، ما يعادل 25.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 2706.05 نقطة.وأنهى مؤشر (ناسداك) المجمع تداولاته على خسائر بمقدار 86.93 نقطة، ما نسبته 1.18 في المئة، ليصل عند مستوى 7288.35 نقطة.// انتهى //02:26ت م0277