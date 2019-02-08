واشنطن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان اليوم في واشنطن نظيره الإسباني فيرناندو فالينزويلا.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي على الصعيد العالمي والتنمية الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل في أفريقيا.// انتهى //04:36ت م0282