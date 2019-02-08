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الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يرعى معرض التصفية النهائية وختام إبداع 2019
أمير الرياض يبحث إنجاز مشروعات الطرق
أمير المدينة في ملتقى «منشآت»: طموح الشباب السعودي.. عنان السماء
فيصل بن سلمان مدشناً بيبان: نجاح ريادة الأعمال مسؤولية الجميع
أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تنموية في الجموم وبحرة
أمير نجران يدشن مبادرة حراسة الغابات والمراعي
وزير الخارجية يستقبل سفيري الكويت والسودان
الجبير: المملكة مستمرة في محاربة الإرهاب ورعاته
رئيس وزراء ألبانيا يناقش مع رجال الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية
عيادات متنقلة لخدمة المعتمرين في مساكنهم
المملكة تنضم إلى عضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة
فلسطين: واشنطن تتبنى مواقف اليمين المتطرف
الحوثيون يدفعون سوق الاتصالات للإفلاس
الحكومة اللبنانية تقر بيانها الوزاري وسط تحفظ على بند المقاومة
العراق يدعو الدول العربية للمشاركة في إعادة الإعمار
مصرع 19 داعشياً في الموصل
مصر تعيد محاكمة العادلي من جديد والمرافعة 5 مارس
البشير يتعهد بالإفراج عن جميع الصحفيين
باكستان تصادر شحنة أسلحة
اجتماع في الأوروغواي لبحث الأزمة الفنزويلية
ميركل تلتقي قادة مجموعة "فيشجراد"
فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا بعد تهجم «غير مسبوق»
ماي ترفع مطلب إعادة التفاوض على خطة الانفصال
ترمب يتوقع استعادة جميع مناطق «داعش» خلال أسبوع
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