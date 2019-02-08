الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الرياض يرعى معرض التصفية النهائية وختام إبداع 2019أمير الرياض يبحث إنجاز مشروعات الطرقأمير المدينة في ملتقى «منشآت»: طموح الشباب السعودي.. عنان السماءفيصل بن سلمان مدشناً بيبان: نجاح ريادة الأعمال مسؤولية الجميعأمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تنموية في الجموم وبحرةأمير نجران يدشن مبادرة حراسة الغابات والمراعيوزير الخارجية يستقبل سفيري الكويت والسودانالجبير: المملكة مستمرة في محاربة الإرهاب ورعاتهرئيس وزراء ألبانيا يناقش مع رجال الأعمال السعوديين الفرص الاستثماريةعيادات متنقلة لخدمة المعتمرين في مساكنهمالمملكة تنضم إلى عضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقةفلسطين: واشنطن تتبنى مواقف اليمين المتطرفالحوثيون يدفعون سوق الاتصالات للإفلاسالحكومة اللبنانية تقر بيانها الوزاري وسط تحفظ على بند المقاومةالعراق يدعو الدول العربية للمشاركة في إعادة الإعمارمصرع 19 داعشياً في الموصلمصر تعيد محاكمة العادلي من جديد والمرافعة 5 مارسالبشير يتعهد بالإفراج عن جميع الصحفيينباكستان تصادر شحنة أسلحةاجتماع في الأوروغواي لبحث الأزمة الفنزويليةميركل تلتقي قادة مجموعة "فيشجراد"فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا بعد تهجم «غير مسبوق»ماي ترفع مطلب إعادة التفاوض على خطة الانفصالترمب يتوقع استعادة جميع مناطق «داعش» خلال أسبوع// يتبع //06:16ت م0003