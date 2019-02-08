وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (التزام ثابت بمناهضة الإرهاب) منذ بروز ظاهرة الإرهاب بوجهها القبيح الكالح، متمثلة في تنظيم القاعدة ومن جاء بعده من تنظيمات شريرة تستهدف العبث بأمن واستقرار دول العالم دون استثناء محاولة تمرير أفكارها الطائفية الخبيثة بين صفوف أبناء تلك الدول، منذ ذلك التاريخ والمملكة تكافح تلك الظاهرة دون هوادة داخل أراضيها وداخل أراضي دول مجلس التعاون وداخل كل أرض في المعمورة، نظير ما تحمله تلك الظاهرة من أخطار وخيمة على كافة المجتمعات البشرية، وإزاء ذلك فإن المملكة ما فتئت تناهض تلك الآفة الخطيرة وتؤكد التزامها الثابت بتلك المناهضة، والتزامها الثابت في ذات الوقت بأهداف التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أينما وجد، وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا، وتلك حرب أعلنتها المملكة ضد الإرهاب وضد رعاته ومموليه.وأردفت : لقد أكدت المملكة وما زالت تؤكد في كل المحافل استمراريتها في محاربة الإرهاب وداعميه، وتعهدت دائما بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على التنظيمات الإرهابية وتخليص المجتمعات البشرية من شرورها، فأنشطتها المدمرة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ليس داخل دول المنطقة العربية فحسب، بل داخل كافة شعوب العالم التي لم يسلم معظمها من صور الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته وأهدافه الشيطانية، وقد تكرر دعم المملكة لموقفها الثابت إزاء تلك الظاهرة أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي انعقد أمس بالعاصمة الأمريكية.وأضافت: كانت المملكة من أولى الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، سواء تمثل في تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات، وقد شاركت بفعالية في سائر العمليات العسكرية ضد التنظيم الداعشي وسائر التنظيمات الإرهابية، فالمملكة ملتزمة من هذا المنطلق بموقفها الثابت والمعلن لمكافحة الإرهاب ومناصرة أهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقد تحقق التعاون المنشود بين كافة دول التحالف لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة واحتوائها.// يتبع //06:31ت م0004