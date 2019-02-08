القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 24 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر817 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر4 في المائة ليسجل مستوى 14754 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 2ر1 في المائة ليبلغ مستوى 692 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 66ر1 في المائة ليبلغ مستوى 1751 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول لتبلغ 7ر11 مليار جنيه من خلال تداول 955ر1 مليار ورقة منفذة على 171 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68ر80% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 17ر11%، والعرب على 15ر 8%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 68ر230 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 95ر39 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 33ر56% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 67ر43%، مبينًا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 88ر162 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 677ر2 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 645 مليون سند تقريبًا.// انتهى //10:50ت م0012