الأحساء 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسنظم كرسي أرامكو للطرق الإسفلتية في جامعة الملك فيصل أمس ، بالتعاون ما بين كلية الهندسة وإدارة التبادل المعرفي في الجامعة، ورشة عمل بعنوان " مواصفات الرابط الأسفلتي في الولايات المتحدة - الممارسة الحالية، التوجهات المستقبلية ووجهات النظر بما يخص استخدام مادة السلفر في الخلطات الإسفلتية "، قدمها أستاذ هندسة الطرق الإسفلتية, مدير مركز أبحاث المواصلات في جامعة تكساس أوستن الأمريكية الدكتور أميت باسين .وركزت ورشة العمل على عدة أهداف رئيسة متعلقة بالخلطات الإسفلتية وهي: تعريف المختصين والمشاركين في الورشة بدرجات الأداء للرابط الأسفلتي ومواصفاته, وتاريخ استخدام مادة السلفر في الخلطات الإسفلتية المرنة, وإعطاء نظرة عامة عن التكنولوجيا المستخدمة في إدخال السلفر في صناعة الطرق الإسفلتية, بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات الحديثة على استخدام مادة السلفر في الخلطات الإسفلتية كعنصر إحلال لمادة البيتيومين " الرابط الأسفلتي ".// انتهى //10:59ت م0013