الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أمس بمقر الغرفة, السفير الفنلندي بالمملكة انتي روتو قووري .وبحث اللقاء أوجه التعاون في المجالات التجارية بين قطاعات الأعمال, والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يسهم في تنمية وتقوية الروابط الاقتصادية بين السعودية وفنلندا، إضافة إلى دعم علاقات التواصل وتبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في البلدين لخدمة المصالح التجارية المشتركة.ومن جهة أخرى بحث العجلان في وقت سابق خلال استقباله سفير جمهورية العراق الشقيقة قحطان الجنابي, العلاقات التجارية وسبل استفادة قطاع الأعمال في البلدين من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، كما عُرضتْ أوجه التعاون بين رجال الأعمال وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، حيث أكدوا على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.هذا وكان السفيران قد استمعا خلال اللقاءين إلى شرح حول الدور الذي تضطلع به الغرفة في مجال خدمة قطاع الأعمال وما تقوم به من دور لتقوية روابط قطاع الأعمال السعودي مع نظرائهفي الدول الصديقة والشقيقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يعود بالنفع للجميع، واطلع السفراء على دور القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة) وبرنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل ودعم التنمية الاقتصادية.يذكر أن غرفة الرياض تسعى لتوطيد العلاقات التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تسهيل عملية تبادل زيارات الوفود التجارية، أو عبر اللقاءات معالسفراء والملحقين التجاريين لهذه الدول، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة مشاريع مشتركة لدفع العلاقات التجارية معها نحو المزيد من التطور، بالإضافة إلى التعريف بما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية وتحول اقتصادي لتنويع مصادر الدخل وفق (رؤية 2030).// انتهى //10:59ت م0014