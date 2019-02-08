بيروت 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ إقرار الحكومة اللبنانية في الجلسة التي عقدتها أمس، بيانها الوزاري تحت عنوان "إلى العمل" على أن يكون موعد جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة في الأسبوع المقبل.وأشارت إلى تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول من خطورة المشاركة في مؤتمر "وارسو"، مؤكدة أن هذا المؤتمر الهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبني مواقف الإدارة الأمريكية من القضايا المطروحة، وتحديدًا القضية الفلسطينية.وأبدت، اهتماما بإعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن تنظيم "داعش" الإرهابي في ضوء خسائره الميدانية المتلاحقة، بات محاصرا في مساحة تعادل أقل من واحد في المئة من المساحة التي كانت تخضع لسيطرته في العام 2014 م.ولفتت الانتباه إلى مواصلة قوات نظام الأسد خرقها لمناطق تقع ضمن سريان الهدنة الروسية - التركية، في ريفي حماة وإدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.كما تناقلت تأكيد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، أنه ماضٍ فى مساعي التهدئة بين الأطراف فى ليبيا.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في بيان مشترك، أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان محادثات جديدة، حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".// انتهى //11:01ت م0015