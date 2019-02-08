الجزائر 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استياء الفصائل الفلسطينية من قطع رواتب وإعانات موجهة لأسر الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية.وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسميًا على السيطرة الكاملة على المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، مؤكدًا على بذل كل ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر إرهابي هناك.وتحدثت صحف الجمعة عن استدعاء الحكومة الفرنسية سفيرها في روما،أمس، بعد ما وصفته باريس بهجمات متكررة لا أساس لها من الزعماء السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية.// انتهى //11:21ت م0016