رام الله 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر دعوة المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لرفض حملات التحريض والادعاءات الكاذبة، وترهيب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي تقوم بها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، لمنع أية رقابة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تحميل الجامعة العربية، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير فارس بارود بممارسة القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد.وتحدثت عن تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول من خطورة المشاركة في مؤتمر "وارسو"، مؤكدة أن هذا المؤتمر أميركي بامتياز، الهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبني مواقف الإدارة الأميركية من القضايا المطروحة وتحديدًا القضية الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن منع الولايات المتحدة صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين قرار إسرائيل طرد بعثة التواجد الدولي في الخليل، يكشف عجز المجتمع الدولي، وحجم الهيمنة الأميركية على المنظمة الدولية.ونشرت تأكيدات وزير الخارجية الفلبيني ثيودور لوسين على موقف بلاده في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.ولفتت الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //12:02ت م0027