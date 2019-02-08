القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسيشارك الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي الذي يعقد يومي 10 و11 من الشهر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وتأسيساً على المشاركة المؤسسية المتميزة التي تجمع بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح اليوم، أن أبو الغيط سيلقي كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، يجدد خلالها إلتزام الجامعة العربية بمواصلة مسيرة تعاونها الاستراتيجي الممتد مع الاتحاد الإفريقي في كل ما من شأنه أن يدعم من المشاركة التاريخية التي تربط بين العالم العربي والدول الأفريقية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية.وأشار إلى أن أبو الغيط سيتناول في كلمته أيضاً سبل تعزيز العمل العربي الأفريقي، بشكل متناسق وتكاملي، بغية معالجة الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان وخاصة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الدول الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، وكذا فيما يخص معالجة أزمات اللجوء والنزوح والهجرة التي تمثل الشعار الرئيسي للقمة الأفريقية هذا العام، إلى جانب استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 ، والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة الخامسة بين القادة العرب والأفارقة في الرياض خلال العام الجاري.ونوه السفير عفيفي بأن أبو الغيط سيجري عدد من اللقاءات على هامش مشاركته في القمة مع كبار مسئولي بعض الدول الأفريقية وقيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز المشاركة العربية الأفريقية ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية، وخاصة في ليبيا والصومال وجزر القمر.// انتهى //12:44ت م0028