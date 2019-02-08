الرباط 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس خلال مجلس وزاري لعدد من السفراء الجدد بدول صديقة للمغرب.وتناولت المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة،أمس بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول سبل توسيع التعاون الثنائي بشأن القضايا الإقليمية، و الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب.كما واصلت الصحف اهتمامها بأعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة (داعش) التي انعقدت بواشنطن بحضور الرئيس الأمريكي، لبحث المرحلة المقبلة للحرب ضد داعش.وفي الشأن الفلسطيني أوردت الصحف دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إلى مراقبة دولية على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إثر استشهاد أحد الأسرى،و في ظل ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد.على المستوى الأوروبي تحدثت عن الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا و ايطاليا، بسبب ما تصفه باريس بهجمات متكررة لا أساس لها من الزعماء السياسيين الإيطاليين.// انتهى //12:50ت م0029