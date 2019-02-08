إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أعمال "القمة العالمية للحكومات" في دبي يوم الأحد المقبل.واهتمت بلقاء معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وإشادته بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية وباكستان.وتطرقت إلى رفض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أعرب عن تحفظات بلاده إزاء ما وصفه بالقمع الذي تمارسه قوات الأمن الباكستانية بحق مشاركين في احتجاجات خرجت في باكستان.وسلطت الضوء على المناورات البحرية متعددة الجنسيات التي تستضيفها باكستان في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي في مياه البحر العربي.وأشارت إلى التعاون الجاري بين باكستان وروسيا في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والاستثمار.وتناقلت نفي حركة طالبان الأفغانية وجود اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.إقليمياً أشارت صحف باكستان إلى إعلان الشرطة الهندية عن مصرع 10 من متمردي الماويين، وذلك خلال عملية أمنية شنتها على معسكر تدريبي لهم في إحدى المناطق الواقعة في ولاية "تشهاتيسجاره" بوسط البلاد.// انتهى //13:00ت م0030