القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسيعقد البرلمان العربي غدًا السبت بمقر جامعة الدول العربية مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.كما يشارك في المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في تصريح اليوم أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.//انتهى//13:19ت م0034