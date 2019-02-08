المكلا 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 5 عمليات قلب مفتوح و13 عمليات قسطرة علاجية، في اليوم السادس من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري.وأوضح استشاري قلب أطفال ,أحد الأطباء المتطوعين الدكتور باسل هداد أن حالات القسطرة العلاجية تكللت بالنجاح نتيجة لنوعية الأطباء المتواجدين في الحملة وكذلك التجهيزات المتوفرة، مضيفًا بأن بعض الحالات كانت صعبة ومعقدة .وعبر أحد ممرضي مركز نبض الحياة وأحد طاقم التخدير بأن هذه الحملة كانت تجربة رائعة لهم فقد استفادوا من خبرات الفريق الزائر متمنين استمرار مثل هذه االحملات التطوعية للتخفيف عن الآم المرضى وتبادل الخبرات بما يسهم في صقل معارفهم.يذكر أنه بلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم السادس 24 عملية قلب مفتوح و 64عملية قسطرة علاجية.وتأتي هذه المبادرة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م لدعم البرامج التطوعية النوعية.//انتهى//13:34ت م0036