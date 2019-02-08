بيش ٠٣ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـ الموافق ٠٨ فبراير ٢٠١٩م واساختتمت مساء أمس فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذته وحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بمحافظة بيش التابع لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بعنوان " تدريب المدربين " ، وذلك بقاعة التدريب ببيت الخبرة للتدريب بمدرسة أبي هريرة الابتدائية ببيش.وهدفت الدورة التي نفذها المدرب عرار سويد مجيردي لإكساب طلاب المرحلة الثانوية أهم المعارف والمهارات والإتجاهات الحديثة في مجال التدريب .وتأتي الدورة ضمن مشروع الطالب المدرب الذي تنفذه وزارة التعليم ممثلة بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة خلال العام الحالي.//انتهى//13:36ت م0038