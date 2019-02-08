لندن 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مبرزةً زيارة رئيسة الوزراء البريطانية أمس إلى عاصمة التكتل بروكسل ولقاءها بقادة الإتحاد الأوروبي والمباحثات التي جرت بين الجانبين للتفاهم حول نقاط الخلاف بينهما.ونقلت تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بروكسل بتنفيذ اتفاق بريكست في موعده 29 مارس المقبل.وذكرت أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أكد أن المفاوضات بين الجانبين لم تنجز شيئا حتى الآن.وأفادت أن ماي لم توضح كيف تنوي الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست قبل حلول الموعد النهائي 29 مارس المقبل الذي ستخرج بريطانيا فيه رسميًا من الاتحاد الأوروبي.وواصلت التطرق إلى الأزمة الفنزويلية السياسية والإنسانية، مشيرة إلى وصول أول الشاحنات التي تحمل المؤن الغذائية إلى فنزويلا الليلة الماضية، إلى مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية.// انتهى //13:38ت م0040