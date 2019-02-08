مانيلا 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بقوة 5,9 درجات في البحر قبالة ساحل الفيليبين الجنوبي اليوم من دون خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر.وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي ومعهد الفيليبين لرصد البراكين والزلازل أن الهزة وقعت الساعة (11,55 ت غ) فيما تم تحديد مركزه على بعد نحو 41 كلم شرق بلدة جنرال لونا في جزيرة مينداناو.وقدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي عمق الهزة بنحو 24 كلم .وتقع الفيليبين على ما يعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشكل مصدر نشاط زلزالي وبركاني حيث تمتد من اليابان وتمر عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.// انتهى //17:08ت م0066