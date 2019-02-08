لندن 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسحذّر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا من رياح عاتية، تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة في بعض المناطق، مع إقتراب وصول العاصفة إريك إلى الأجزاء الغربية من البلاد.ونوه المكتب إلى أن العاصفة إريك ستجلب مع الرياح العاتية أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات وإنقطاع في التيار الكهربائي خصوصاً في المناطق غربي إسكتلندا وفي إقليم إيرلندا الشمالية.ومن المتوقع أن تستمر العاصفة ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى عصر غد السبت.// انتهى //17:09ت م0067