تونس 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسوقعت تونس وتركمانستان اتفاقيتي تعاون تتعلق في المجالين السياسي والدبلوماسي .وركزت الاتفاقيات التي وقعها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره التركماني رشيد ميريدوف بالعاصمة التونسية اليوم ، على المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وعلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات ومعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية .وشدد الطرفان عقب جلسة عمل جمعتهما على هامش توقيع الاتفاقيتين ، على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية وتكثيف المشاورات في المجالات الأخرى في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي .وكان وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف بدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس .// انتهى //17:09ت م0068