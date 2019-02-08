عام / تونس وتركمانستان توقعان اتفاقيتي تعاون في المجالين السياسي والدبلوماسي
الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
تونس 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس
وقعت تونس وتركمانستان اتفاقيتي تعاون تتعلق في المجالين السياسي والدبلوماسي .
وركزت الاتفاقيات التي وقعها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره التركماني رشيد ميريدوف بالعاصمة التونسية اليوم ، على المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وعلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات ومعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية .
وشدد الطرفان عقب جلسة عمل جمعتهما على هامش توقيع الاتفاقيتين ، على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية وتكثيف المشاورات في المجالات الأخرى في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي .
وكان وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف بدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس .
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17:09ت م
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