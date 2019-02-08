عام / انتخاب الجزائر عضواً في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي
الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
الجزائر 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس
انتخبت الجزائر عضواً في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي لعهدة ثلاث سنوات، وذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ 34 للمجلس التنفيذي المنعقدة حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .
يذكر أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي قد أنشئ في العام 2002م ويضم 15 بلداً عضواً ويعنى بمسائل السلم والاستقرار والأمن في إفريقيا .
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17:11ت م
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