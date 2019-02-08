الجزائر 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسانتخبت الجزائر عضواً في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي لعهدة ثلاث سنوات، وذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ 34 للمجلس التنفيذي المنعقدة حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .يذكر أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي قد أنشئ في العام 2002م ويضم 15 بلداً عضواً ويعنى بمسائل السلم والاستقرار والأمن في إفريقيا .// انتهى //17:11ت م0069