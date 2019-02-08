الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسكشف الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملوكة بالكامل للخطوط الجوية العربية السعودية كون كورفياتيس أن الشركة تقترب من نقل ثلاثة ملايين مسافر، خلال عملها منذ 14 شهراً، حيث بدأت انطلاقتها الأولى في فعاليات اليوم الوطني للمملكة السابع والثمانين، مبيناً أن العنصر النسائي يمثل 30 % من موظفي الشركة.وأوضح كورفياتيس خلال اللقاء الذي عقد أمس مع الإعلاميين في مدينتي الرياض والدمام أن الشركة تعمل وفق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع أعداد المستفيدين من خدمات الطيران، مؤكداً أن أديل تسعى إلى مواكبة هذه الرؤية الطموحة حيث حصلت على 30 طائرة وأحقية طلب 20 طائرة أخرى، وذلك ضمن الصفقة التي أعلن عنها مؤخراً مع شركة بوينج لتلبية الطلب المتزايد داخل المملكة، التي تضاف إلى مجموعة أسطولها الحالي، ويتضمن من (11) طائرة من طراز إيرباص 320.وأفاد كورفياتيس، أن «طيران أديل» مع أسطول طائراتها الجديدة ستفتتح رحلاتها الدولية خلال العام الجاري 2019، وذلك بعد تحديد الوجهات المطلوبة والتنسيق مع مطارات الدول المحددة، مؤكدأ أن دراسات الشركة أثبتت الطلب المرتفع على الإمارات ومصر، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى.وأشار إلى شبكة رحلات الشركة، إذ تتضمن حالياً (8) وجهات هي الرياض وجدة والدمام والقصيم وأبها وجازان والمدينة المنورة، وتبوك، وتغطي جميع أرجاء المملكة.واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل خلال اللقائين تجربت الشركة في صناعة الطيران الاقتصادي بالمملكة، حيث حصلت على أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018 من مركز (كابا)، متناولاً برامجها الحالية وخططها المستقبلية.// انتهى //17:17ت م0070