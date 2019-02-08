جدة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسفازت المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بجائزتين مرموقتين في حفل جوائز تمويل المشاريع الدولية (PFI) الذي استضافته لندن أمس الأول، وهي واحدة من أبرز الأحداث في تمويل المشاريع العالمية ، حيث تجمع صناعة تمويل المشاريع العالمية للاحتفال بالامتياز.ونوه الرئيس التنفيذي لـ ICIEC أسامة القيسي الجهود التي بذلها منظمي مبادرة PFI والمتعاونين معها في المشروع لتحقيق الفوز بالجائزتين وتشكيل معاملات بارزة تخدم كلاً من الاقتصاد والبيئة , مهنئًا الفائزين الآخرين بما حققوه من جوائز.جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) هي عضو في مجموعة التنمية الإسلامية (IsDB), تم تأسيسها لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أساس الشريعة الإسلامية، وتتمثل مهمتها في تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدان الأعضاء والعالم من خلال أدوات تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.// انتهى //17:17ت م0073