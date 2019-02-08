أحد المسارحة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غداً, درسان علميان الأول بعنوان " مختصر دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح" يلقيها عيسى المدخلي, والثاني تحت عنوان " لمع حافلة بذكر الفقة والتفقة" يلقيها أحمد الحكمي, وذلك بجامع الدحمان بالمحافظة.ويأتي الدرسان ضمن البرامج والدورس العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام.// انتهى //17:18ت م0074