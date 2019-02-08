ثقافي/ تعاوني أحد المسارحة ينظم درسان علميان غداً
الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
أحد المسارحة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غداً, درسان علميان الأول بعنوان " مختصر دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح" يلقيها عيسى المدخلي, والثاني تحت عنوان " لمع حافلة بذكر الفقة والتفقة" يلقيها أحمد الحكمي, وذلك بجامع الدحمان بالمحافظة.
ويأتي الدرسان ضمن البرامج والدورس العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام.
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17:18ت م
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