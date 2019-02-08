مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسنفذت شرطة محافظة رابع بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز مبادرة تتعلق بإدارة الحشود ضمن مبادرة شرطة منطقة مكة المكرمة " فخور " التي تهتم هذا العام بتطوير مدننا في خدمة وراحة الحجاج والمعتمرين في إطار ملتقى مكة الثقافي المقام تحت شعار " كيف نكون قدوة ".وتتضمن المبادرة التي تستمر حتى نهاية شهر رجب القادم تقديم المبادرات النوعية المتميزة ذات الأثر الفاعل في موضوع هذا العام الذي يهتم بتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.وبدأ فريق العمل المشكل من شرطة منطقة مكة المكرمة لتقديم مبادرة هذا العام تحت عنوان " فخور " التي تهدف إلى رفع الحس الأمني وتعميق الانتماء الوطني بحيث يكون رجال الأمن قدوة في العمل والعطاء والمواطن قدوة في الالتزام والانتماء علاوة على تطوير المهام الأمنية ميدانياً وتقنياً بما يخدم الحجاج والمعتمرين وتعزيز العمل التطوعي بمشاركة طلبة الجامعات في الأعمال المساندة من خلال الاستعداد الجيد لبدء تنفيذ المبادرة بشكل متقن بالتنسيق مع الجامعات الرئيسة والفروع بالمحافظات للاستفادة من الطلاب للتعاون مع رجال الأمن في الإعمال المساندة غير الحرجة.// انتهى //17:18ت م0075