المكلا 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //17:20ت م0076