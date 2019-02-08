محايل 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسنظم مركز ختبه التابع لمحافظة المجاردة امس أمسية ثقافية بعنوان "ختبه الوفاء لوطن العطاء" ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي "المجاردة أجمل"، بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض ، وذلك على المسرح المفتوح بشارع الفن .وثمّن رئيس مركز ختبه يحيى ثابت في كلمته خلال الحفل دعم القيادة الرشيدة للسياحة على مدار العام في المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار .وتخلل الأمسية قصيدة فصحى ألقاها أحمد معيض الشهري نالت استحسان الحضور عقب ذلك قدم مجموعة من الطلاب نبذة تعريفية عن مركز ختبه . تلاها نشيد جماعي مقدم من طلاب متوسطة وثانوية حبيب بن زيد بختبه ، ثم قدمت لوحة شعبية بمشاركة الشعراء صالح مفرح الشهري وصالح أحمد الشهري وأحمد معيض الشهري وعبدالرحيم سالم ومحمد زهير ، وأوبريت بعنوان "ختبه الوفاء لوطن العطاء" من كلمات أحمد معيض الشهري وصالح أحمد الحسيني وأداء الحسيني بمشاركة عدد من الفرق الشعبية.واختتمت الأمسية بتكريم مقدم من محافظ المجاردة عبارة عن درع الملتقى لرئيس مركز ختبه ، فيما تسلم محافظ المجاردة درعا تذكاريا من رئيس مركز ختبه.//انتهى //17:21ت م0077