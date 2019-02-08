إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.08% أي ما يعادل 445 نقطة، وأقفل عند مستوى 40887 نقطة.وبلغ حجم التداول 124636050 سهماً نفذت في 318 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 84 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 214 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.واستحوذت أسهم شركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والأسمنت والمواصلات على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //17:28ت م0078